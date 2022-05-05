Ургант собрал больше 200 тысяч подписчиков одним саркастичным постом в Telegram

В Telegram-канале шоумена Ивана Урганта уже 223,7 тысячи подписчиков. Канал создан еще в феврале, но первый полноценный пост телеведущий опубликовал лишь сегодня, 5 мая.

Это саркастичный, но вполне интеллигентный, в духе Урганта, ответ театральному режиссеру Эдуарду Боякову, который ранее обещал плюнуть Ивану в лицо за то, что тот якобы выложил видео с разбитыми русскими танками.

Ургант прикрепил к посту скрины с новостями о заявлении Боякова — в том числе о том, что режиссер готов за него извиниться. Комик изобразил беспокойство о Боякове, который в ожидании их встречи может «самозахлебнуться», накапливая слюну для плевка, и добавил, что «ничего не публиковал».

«Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать», — резюмировал Ургант и в той же иронично-жесткой манере попросил Боякова не присылать ему извинений.

После начала спецоперации в интернете распространилась информация о том, что Иван Ургант покинул Россию. Правда, сам он опроверг слухи об эмиграции, написал RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не считать шоумена «врагом государства» и назвал его патриотом своей родины. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Пескова пересмотреть мнение о «патриотизме» Урганта.

Также появлялись данные о закрытии передачи «Вечерний Ургант», которые опроверг Первый канал. А в середине апреля Google заблокировал YouTube-канал шоу.