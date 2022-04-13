Google заблокировал YouTube-канал «Вечерний Ургант»

YouTube-канал «Вечерний Ургант» больше недоступен для просмотра видеороликов, руководство видеохостинга заблокировало его.

При попытке найти в поисковой строке канал в результатах не появляется. На канале размещались выпуски шоу Ивана Урганта на «Первом канале» и клипы с выступлением приглашенных музыкантов.

После начала специальной операции России на Украине в Сети появилась информация, что комик покинул Россию. Помощник президента Дмитрий Песков призвал не считать Урганта «врагом государства», назвав его патриотом своей родины.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возмутился защитой комика и призвал Пескова пересмотреть понятие «патриотизма».

Также ранее появилась информация о закрытии шоу «Вечерний Ургант», но руководство «Первого» опровергло ее, объяснив приостановление всех развлекательных передач переходом на полностью информационный формат вещания.