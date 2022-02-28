Первый канал опроверг слова Собчак о закрытии «Вечернего Урганта»

Первый канал опроверг слова телеведущей Ксении Собчак о том, что шоу «Вечерний Ургант» решили закрыть. Ранее журналистка опубликовала такую информацию в Telegram.

По словам Собчак, о закрытии шоу ей сообщил ее источник. Его данные она раскрывать не стала.

«По данным моего источника, „Вечерний Ургант“ принято решение закрыть», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

При этом в пресс-службе Первого канала заявили, что слова источника Собчак не имеют отношения к действительности, а тот факт, что шоу Урганта не выходит в эфир, объяснили его развлекательным характером, написал «Подъем».

«Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы — от „Модного приговора“ до „Вечернего Урганта“», — сообщили изданию представители канала.

Сам Иван Ургант никак сообщения ни Собчак, ни Первого канала не прокомментировал.