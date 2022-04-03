Кадыров предложил Пескову пересмотреть мнение о «патриотизме» Урганта

Поведение телеведущего Ивана Урганта показало, как быстро получить статус «большого патриота» в глазах людей. Нужно раскритиковать действия своей страны, уехать за границу, а когда политический градус противостояния спадет, вернуться обратно. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он назвал поведение телеведущего «рабочей схемой». Так Кадыров оценил заявление Дмитрия Пескова, который в интервью белорусскому телевидению назвал Урганта патриотом.

«Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия „патриотизм“», — написал глава Чечни.

Кадыров отметил, что для него было удивительным, когда Песков никак не прокомментировал получение им звания генерал-лейтенанта, объяснив, что не видел указа. По словам руководителя региона, ему вместе с другими участниками специальной операции были бы приятнее слова поддержки, а не сухое объяснение.

«Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая», — подытожил глава Чечни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телеведущий Иван Ургант — это большой патриот, поэтому не нужно его записывать в «пятую колонну». Представитель Кремля добавил, что многие покинувшие Россию знаменитости не поняли событий специальной операции, поэтому не нужно их рассматривать в качестве врагов страны.