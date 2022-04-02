Песков назвал Урганта патриотом и призвал не записывать в «пятую колонну»

Телеведущий Иван Ургант — большой патриот, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что не нужно клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну».

«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот», — сказал Песков в интервью каналу «Беларусь 1». Он добавил, что «не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в „пятую колонну“».

Среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине в связи со спецоперацией, но они, как пояснил пресс-секретарь президента, не являются врагами государства.

«У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось — они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял», — пояснил Песков. Он также отметил, что эти люди не являются врагами государства.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова на этой неделе опровергла слухи о своей эмиграции из в России. Как отметила телеведущая, она остается в Москве.