Ургант изобразил Лукашенко в бронежилете с автоматом

Шоумен вышел к зрителям из-за кулис в кепке, с накладными усами и игрушечным оружием, написало агентство Ura.ru. Вслед за ним оттуда же появился комик Дмитрий Хрусталев. Он надел военную каску и бронежилет и тоже держал в руках игрушечный автомат.

«Мы разыграли для вас фрагмент из замечательного стихотворения Михаила Танича „Папа может, папа может все, что угодно“», — пошутил ведущий.

Ургант назвал зрителей «красавцами». В ответ на это из зала прокричали: «Мы с тобой до конца».

«Видишь, Мить, они с нами до конца. Это получается еще минут 45 где-то», — посмеялся ведущий.

В августе СМИ публиковали видео с Лукашенко. На кадрах видно, как на вертолете президент облетел улицы недалеко от своей резиденции, где ранее собирались протестующие. В другом ролике белорусский лидер сходит с вертолета с автоматом в руках. Судя по кадрам, в нем не было рожка с патронами. После этого глава государства также с оружием вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг Дворца независимости, поблагодарил их и пообещал «разобраться с протестующими». Лукашенко сопровождал его младший 15-летний вооруженный сын Николай.

Лукашенко мог держать тюнингованный укороченный автомат АКС-74У. Его отправили на вооружение еще в СССР, и он до сих пор популярен на постсоветском пространстве. Белорусский лидер заверил, что даже пальцем никогда не показывал в народ, тем более не стрелял.