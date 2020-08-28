«В народ никогда даже пальцем не показывал»: Лукашенко объяснил выход с автоматом наперевес

Александр Лукашенко отреагировал на критику его выхода с автоматом. Белорусский лидер заверил, что даже пальцем никогда не показывал в народ, а уж тем более не стрелял.

Во время рабочей встречи с трудовым коллективом ООО «Савушкин-Орша» Александр Лукашенко вспомнил, как его раскритиковали за выход с автоматом, сообщает БелТА. «И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — возмутился Лукашенко.

Также белорусский президент отметил, что благодаря знаниям истории Великой Отечественной войны он способен усваивать уроки и делать выводы: «Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно <…>».

Александр Лукашенко прилетел ко Дворцу Независимости на вертолете 23 августа. В руках у него был автомат. После этого выхода пользователи соцсетей превратили кадры из ролика в мемы. А некоторые политологи увидели в действиях Лукашенко отчаяние.