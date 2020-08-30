«Для ближнего боя». Опознано оружие, с которым Лукашенко появился на людях
Об этом «360» сообщил российский эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
«Это АКМ-74У, укороченный автомат Калашникова в тюнинге», — сказал Попенкер.
Эксперт рассказал, что весьма распространенным на постсоветском пространстве автоматом обычно вооружались экипажи боевых машин и вертолетов на случай самообороны. Его активно использует спецназом в качестве оружия ближнего боя.
«Старый автомат, принят на вооружение в 1979 году. Исходная его целевая аудитория — экипажи боевых машин, так как стандартный автомат великоват, вертолетчики, артиллеристы, связисты, использовал спецназ для определенных задач. В советское время его активно использовала милиция, сотрудники ППС и так далее. Давно снят с производства, в конце 1990-х годов. Но до сих пор применяется, вообще сильно распространен на постсоветском пространстве», — уточнил эксперт.
Фотографию, на которой Лукашенко запечатлен с автоматом на фоне Дворца Независимости, предоставила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в ответ на запрос прессы, поинтересовавшейся, следит ли он за несанкционированной акцией оппозиции.