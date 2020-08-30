«Для ближнего боя». Опознано оружие, с которым Лукашенко появился на людях

В руках у президента Белоруссии Александра Лукашенко, сфотографированного пресс-службой, скорее всего, находится тюнингованный укороченный автомат АКС-74У. Он появился на вооружении еще в Советском Союзе и до сих пор очень популярен на постсоветском пространстве.

Об этом «360» сообщил российский эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.

«Это АКМ-74У, укороченный автомат Калашникова в тюнинге», — сказал Попенкер.

Эксперт рассказал, что весьма распространенным на постсоветском пространстве автоматом обычно вооружались экипажи боевых машин и вертолетов на случай самообороны. Его активно использует спецназом в качестве оружия ближнего боя.

«Старый автомат, принят на вооружение в 1979 году. Исходная его целевая аудитория — экипажи боевых машин, так как стандартный автомат великоват, вертолетчики, артиллеристы, связисты, использовал спецназ для определенных задач. В советское время его активно использовала милиция, сотрудники ППС и так далее. Давно снят с производства, в конце 1990-х годов. Но до сих пор применяется, вообще сильно распространен на постсоветском пространстве», — уточнил эксперт.

Фотографию, на которой Лукашенко запечатлен с автоматом на фоне Дворца Независимости, предоставила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в ответ на запрос прессы, поинтересовавшейся, следит ли он за несанкционированной акцией оппозиции.