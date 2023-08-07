Знаменитости 07 августа 2023, 10:42 Цукерберг назначил дату боя с Маском Основатель Threads Марк Цукерберг предложил Илону Маску сразиться 26 августа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бой между создателем новой соцсети Threads, сооснователем компании Meta* Марком Цукербергом и владельцем X (бывшего Twitter) Илоном Маском может пройти 26 августа. Именно такую дату первый предложил оппоненту и сообщил об этом в своей соцсети.

«Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — написал Марк Цукерберг.

Реклама

Конфликт произошел после того, как в начале июля запустили соцсеть Threads — аналог Twitter. Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок и начал усиленно готовиться. Он провел тренировку с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом и попросил помощи у чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Мама Илона Маска Мэй Маск заявила, что бой отменили. Однако соперники не отказались от своих планов. Нейросеть Midjourney сконструировала возможный сценарий битвы и предположила, что она пройдет очень быстро. В конце противники, по ее предположениям, могли бы уехать на Tesla.

* Meta признали в России экстремистской и запретили ее деятельность.