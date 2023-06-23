Эксклюзив 23 июня 2023, 15:50 «Битва со скоростью молнии». Нейросеть написала сценарий поединка между Маском и Цукербергом Нейросеть Midjourney: мать Маска приняла бы участие в его поединке с Цукербергом Соцсети

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Бой основателя SpaceX и Tesla Илона Маска с создателем Meta* Марком Цукербергом отменили, но можно представить, как выглядела бы их битва. «360» попросил нейросеть Midjourney написать сценарий поединка между бизнесменами в стиле режиссера Квентина Тарантино — гения кровавых экранных разборок.

«Октагон в Лас-Вегасе. Ночь. Два гения, Илон Маск и Марк Цукерберг, вступают в схватку. Маск в элегантном костюме с логотипом Tesla, Цукерберг в обычной толстовке. Напряжение в воздухе ощутимо. Они обмениваются резкими словесными ударами», — описал начало боя искусственный интеллект.

Затем, по версии Midjourney, основатель SpaceX вызвал бы оппонента на инновационный поединок. Цукерберг ответил бы, что построил империю, пока Маск игрался с ракетами, предположила нейросеть. ИИ указал, что бой не обошелся бы без матери создателя Tesla.

«Физическая и вербальная битва происходят со скоростью молнии, они оба получают удары, но продолжают сражаться. В конце оба выглядят измотанными и избитыми. На ринг выбегает Мэй Маск, разгоняет соперников по разным углам, после чего пытается увести сына домой. Цукерберг говорит, что опаздывает к ужину и просит подвезти его. Все трое садятся в Tesla и уезжают в закат под кантри музыку», — заключила Midjourney.

Ранее Мэй Маск сообщила, что бой ее сына с основателем Meta* не состоится. Отмену поединка она назвала большим облегчением. Мать основателя SpaceX заявила, что согласна лишь на словесную битву между оппонентами.

*Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.