Мир 23 июня 2023, 11:17 «Большое облегчение». Мама Маска заявила об отмене его боя с Цукербергом Мэй Маск заявила об отмене боя между ее сыном и Цукербергом Flickr

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Мать основателя SpaceX и Tesla Илона Маска заявила, что бой сына с бизнесменом Марком Цукербергом не состоится. Об этом Мэй Маск сообщила на своей странице в Twitter.

«Бой отменили. Большое облегчение <…>. На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала <…>. Без шуток. Поединок только на словах. В креслах», — написала она.

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По ее словам, должен победит тот, кто будет смешнее. Сама Маск отреагировал на пост матери смеющимся смайликом.

Ранее владелец Tesla и основатель Facebook* решили выяснить отношения в поединке. Это произошло после того, как компания Meta** решила запустить приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Сейчас эта платформа принадлежит Маску, напомнило РИА «Новости».

*Facebook — соцсеть, которая принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России.

** Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.