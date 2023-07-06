Технологии 06 июля 2023, 20:07 Новый Twitter? Что известно о соцсети Threads, из-за которой Маск готов побить Цукерберга Эксперт по кибербезопасности Мясоедов: пользователей нужно убедить в полезности Threads Соцсети

Читать 360tv в

Американский предприниматель Марк Цукерберг запустил новую социальную сеть, которая может стать главным конкурентом Twitter. Threads предназначена для обмена идеями и трендами с помощью текста. Какое будущее у аналога популярной соцсети, из-за которого так разозлился Илон Маск, разбирался «360».

Функционал приложения Threads

Условия регистрации

Чтобы зарегистрироваться на платформе, нужна учетная запись в Instagram*. После этого пользователям будут доступны аналогичные подписки из Instagram*, если они присоединились к новой социальной сети.

Интерфейс

Веб-интерфейс напоминает минималистичный Twitter, которым с октября прошлого года владеет Илон Маск. Сервис прост для отслеживания ленты: можно лайкать, комментировать, репостить. Хотя некоторые формулировки были изменены: ретвиты называются «репостами», а твиты — «тредами».

Возможности и доступность

Сообщения в Threads могут быть 500 символов, что значительно выше по сравнению с 280 для большинства пользователей Twitter. В приложении можно публиковать видео продолжительностью до пяти минут.

В Twitter большая часть постов укладывается в лимит. Если кому-то нужно больше символов, то подписка не такая уж дорогая. Чтобы пользователи перешли в Threads из-за длинных постов, нужно убедить, что там будет их аудитория и переход выгоднее подписки. Павел Мясоедов Эксперт по кибербезопасности

Пользователи новой платформы могут отписываться от авторов публикаций, блокировать их, ограничивать сообщения, а также фильтровать ответы по ключевым словам.

Приложение Threads поддерживает более 30 языков, среди которых — английский, китайский и русский.

В Роскомнадзоре сообщили, что пока не будут блокировать Threads. Россияне могут скачать приложение в AppStore и Google Play. Но на устройствах Apple приложение открывается только с VPN.

Реакция Илона Маска на новую социальную сеть

Владелец Twitter Илон Маск еще в конце июня вызвал на рукопашный поединок Марка Цукерберга из-за новостей о Threads.

Соцсети

«Я готов к матчу в клетке, если он тоже, лол», — написал миллиардер.

Владелец компании Meta* отреагировал на вызов и опубликовал скриншот твита: «Дай знать место проведения боя».

Пользователи социальной сети, принадлежащей Маску, предупредили его, что Цукерберг занимается бразильским джиу-джитсу: ранее владелец Meta* хвастался золотой и серебряной медалями, выигранными на первом турнире по этому боевому искусству.

Соцсети

Пока нет гарантий, что бой состоится. Однако Дэйн Уайт — президент UFC — рассказал в интервью TMZ, что Илон Маск связывался с ним, чтобы обсудить подробности мероприятия.

Будет ли успех у Threads?

В беседе с «360» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что конкуренция в сфере социальных сетей строится не на функциональности, а на качестве маркетинга продвижения нового приложения и интерфейса.

По его словам, Threads достаточно серьезно проинвестировали, тем не менее новая социальная сеть вряд ли сместит приложение Маска.

Возникают вопросы, насколько Цукерберг чувствует свою аудиторию. Ранее у Meta* были другие проекты, которые не возымели успеха. Насколько Threads сможет вытеснить Twitter, остается вопросом. Павел Мясоедов

Он объяснил свою позицию тем, что Twitter использует полупрофессиональная аудитория, которой важны охваты, комфорт и быстрота привычных механизмов.

Threads ждет будущее, аналогичное соцсети Clubhouse: в начале будет приток пользователей, однако Twitter продолжит сохранять свою преданную аудиторию, подытожил Мясоедов.

* Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.