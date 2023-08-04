Спорт 04 августа 2023, 09:15 Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою против Цукерберга — ТАСС ТАСС: экс-чемпион UFC Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою против Цукерберга Pxhere

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не станет тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком с основателем соцсети Facebook* Марком Цукерберга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам неизвестны», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, организацией этого проекта занимался гендиректор UFC Eurasia Андрей Громковский. Илон Маск предложил Марку Цукербергу встретиться на октагоне, после того как Meta** запустила соцсеть Threads. Основатель Tesla счел платформу прямым конкурентом его X, то есть бывшего Twitter.

Бизнесмены условились о бое на арене в Лас-Вегасе. По информации газеты The New York Times, Маск и Цукерберг ведут переговоры о поединке с UFC.

*Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской.

** Корпорация Meta признана экстремистской в России