Эксклюзив 06 февраля 2023, 14:56 Тарасова не подтвердила ампутацию ноги фигуристу Костомарову Тренер Тарасова: ампутация ноги страшна для любого человека, не только Костомарова РИА «Новости»

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Потеря ноги стала бы трагедией для любого человека, в том числе фигуриста Романа Костомарова. Однако подтверждать такой план врачей заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и судья телевизионного шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова в беседе с «360» не стала.

«Конечно, переживаем. [Это страшно] для любого человека», — заявила она.

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Звездная наставница сказала, что не связывалась с Романом Костомаровым и медиками в последнее время, поэтому не слышала о возможной гангрене и ампутации. Она посоветовала не тревожить его семью — им и так непросто.

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Романа Костомарова госпитализировали 11 января в тяжелом состоянии с подозрением на пневмонию. Сначала врачи погрузили его в состояние медикаментозной комы и временно подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, а затем стабилизировали состояние. Telegram-канал Mash рассказал, что у спортсмена развилась гангрена, из-за которой он может лишиться пальцев или ноги по колено. Источник РИА ФАН заявил, что решение еще не приняли, а собеседник Life рассказал о еще одном методе лечения — стентировании.