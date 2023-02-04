04 февраля 2023, 22:09
Врачи задумались об ампутации ноги Костомарова
Lifе: врачи ищут способ спасения ноги фигуриста Костомарова от развития некроза
Омертвение тканей и развитие гангрены на стопе госпитализированного олимпийского чемпиона танцев на льду Романа Костомарова заставили врачей срочно искать выход. Варианта два: ампутация или стентирование. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил Life.
По словам собеседника журналистов, ампутация затронет не только стопу, но и часть голени. Медики обнаружили пузырьки газа в мягких тканях сустава, а это значит, что инфекция захватывает все новые участки.
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Врачи пока не могут определить причину быстрого развития заражения, чтобы остановить этот процесс. Вторым вариантом для спасения ноги и жизни спортсмена они считают стентирование, но шансы на положительный исход пока невелики.
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В минувшую пятницу, 3 февраля, о возможной ампутации пальцев на ногах Романа Костомарова сообщил Mash. Источники издания уточнили, что это вынужденный шаг: отмирание тканей продолжается, а спортсмен остается подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
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