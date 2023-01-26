Знаменитости 26 января 2023, 21:53 Состояние фигуриста Костомарова оценили как стабильное ТАСС: состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Костомарова остается стабильным РИА «Новости»

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Состояние фигуриста Романа Костомарова остается стабильным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источника.

По данным собеседника агентства, сердце олимпийского чемпиона в танцах на льду работает в пределах нормы.

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«Состояние Романа стабильно. Температура средняя», — сказал источник.

Telegram-канал «112» в четверг, 26 января, сообщил, что у пришедшего в себя после медикаментозной комы спортсмена диагностировали нарушение сердечной деятельности . Авторы канала отметили, что кардиологи решают вопрос о необходимости проведения операции. Также сообщалось, что Костомаров дышит самостоятельно, однако фигуриста периодически подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олимпийского чемпиона госпитализировали 11 января в тяжелом состоянии. Спустя время из обычной больницы его перевели в Коммунарку, которая специализируется на лечении пациентов с пневмонией.

Состояние Костомарова не улучшалось. Его даже подключили к аппарату , поддерживающему органы человека, но потом от ЭКМО отключили. 24 января спортсмен пришел в себя и пообщался с родными.