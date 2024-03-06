Знаменитости 06 марта 2024, 15:07 «Давай, шуруй». Пугачева жестко осадила Михайлова за критику уехавших звезд Алла Пугачева оскорбила Стаса Михайлову после критики уехавших звезд РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева жестко отреагировала на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ноги. Она опубликовала в Instagram* видео, в котором обратилась к артисту.

Пугачева записала видео, на котором сиплым голосом обратилась к певцу.

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«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева», — начала она.

Примадонна язвительно заявила, что рада была бы встать на колени, но воздержится, так как «ноги не те». Затем она сказала, что уехавшие исполнители не будут возвращаться на родину.

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь», — разрешила Михайлову Примадонна.

Ранее Пугачева опубликовала танец под под украинскую народную композицию «Ой, на горе два дубка». Продюсер Павел Рудченко назвал такой поступок «Обыкновенной издевкой».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.