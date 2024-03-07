Знаменитости 07 марта 2024, 09:02 Аллу Пугачеву потребовали признать иноагентом Фонд борьбы с коррупцией потребовал признать Аллу Пугачеву иноагентом Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в генпрокуратуру России с требованием признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Их возмутила ее реакция на высказывание Стаса Михайлова об уехавших артистах, сообщил Telegram-канал Shot.

Общественники во главе с Виталием Бородиным отправили обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Они заявили, что есть как минимум две причины внести Аллу Пугачеву в реестр лиц под иностранным влиянием. Во-первых, она уехала заграницу после начала спецоперации и обозначила антироссийскую позицию, во-вторых, публично поддержала муа-иноагента Максима Галкина*.

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Поводом для обращения стало высказывание Аллы Пугачевой о ненормальности людей, решивших вернуться в Россию. Артистка записала обращение Стасу Михайлову, который заявил, что бежавшие из страны артисты вернутся. По его мнению, они «приползут на коленях».

Жена Стаса Михайлова Инна после скандала обратилась к Максиму Галкину*. Она попросила артиста не позорить супругу.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России