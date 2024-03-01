01 марта 2024, 11:28
Алла Пугачева выпустила новый альбом впервые за 16 лет
Алла Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом «P.S.»
Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом «P.S.». Он вышел на стриминговых площадках 1 марта, сообщила «Комсомольская правда».
В альбом вошло 20 треков, записанных во время юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Для них характерна атмосфера живого выступления, аплодисменты и реплики звезды.
Реклама
Кроме того, на пластинке появились и новые песни: «На коне», «Поживи в моей шкуре», «Монолог», «Анестезия», «Вольная» и другие.
Композиции уже доступны на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте» и других музыкальных сервисах.
Ранее портниха Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что поп-королева обязательно вернется в Россию, когда подрастут ее дети. По ее словам, Пугачевой пришлось переехать из России исключительно из-за Максима Галкина*. Певица просто устала от постоянного внимания общественности и очень любит свою страну.
* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
Музыка
Алла Пугачева
Реклама
Реклама