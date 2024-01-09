Знаменитости 09 января 2024, 10:52 Солиста группы «Щенки» задержали при попытке сбежать в Казахстан после выступления в одном носке Солиста группы «Щенки» Тесли задержали в аэропорту Пулково Freepik

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В Санкт-Петербурге задержали солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева). Он планировал уехать из России в Казахстан после концерта в обнаженном виде, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Артист вышел на сцену петербургского клуба голым. Как и рэпер Vasio (Николай Васильев), он надел только носок — прикрыл им половой орган. Во время концерта музыкант снял единственный предмет одежды. Видео с выступления попало в интернет, и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался в генпрокуратуру.

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Максим Тесли, по информации журналистов, решил бежать в Казахстан. Он купил билет в Екатеринбург, откуда планировал добраться до границы. Но в аэропорту Пулково мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему вменили мелкое хулиганство.

Изначально выходкой с носками на половых органах вместо костюмов прославились музыканты группы Red Hot Chilli Peppers. Рэпер Vacio появился голым на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Его дважды задержали и вручили повестку в военкомат.