Знаменитости 08 января 2024, 22:46 Солист группы «Щенки» вышел на сцену с носком на половом органе Солист группы «Щенки» Тесли выступил в Петербурге с носком на половом органе Freepik

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Солист группы «Щенки» Максим Тесли в Санкт-Петербурге вышел перед публикой на концерте практически голым — половой орган прикрывал носок, другой одежды на артисте не было. Видео с мероприятия опубликовало издание 78.ru.

На кадрах видно, что мужчина стоит перед публикой почти без одежды. Он поприветствовал толпу и начал петь.

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Ранее похожим «нарядом» прославился рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев). Он пришел в носке на «голую» вечеринку телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Сначала носок держался на половом органе с помощью резинок, которые имитировали стринги. Через некоторое время их сорвал другой участник непристойного вечера.

После мероприятия вокалиста арестовали на 15 суток. Потом артист получил повестку в военкомат на 9 января.

Как отмечал сам рэпер, позднее его привезли в полицейский участок для профилактической беседы. Там знаменитость расспрашивали насчет вечеринки в «Мутаборе».