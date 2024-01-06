Происшествия 06 января 2024, 18:01 Участника «голой» вечеринки Ивлеевой рэпера VACIO снова задержали в Москве Mash: рэпера Vacio повторно задержали на выходе из СИЗО

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Отбывавшего административный арест рэпера Николая Васильева (VACIO) вновь задержали в Москве после выхода из СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Музыкальный исполнитель отбывал 15 суток в заключении за участие в ставшей скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, на которой он появился в одном носке на гениталиях.

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Сразу после отбывания ареста Васильева задержали повторно по статье «Мелкое хулиганство», ему грозит еще 15 суток или штраф до 2,5 тысячи рублей.

VACIO задержали 22 декабря, суд наказал его 15 сутками ареста и штрафом в 200 тысяч рублей. Сам рэпер позднее извинился за участие в вечеринке Ивлеевой.

Блогера также оштрафовали на 100 тысяч рублей за нецензурную брань в общественном месте и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.