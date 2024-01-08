Общество 08 января 2024, 14:32 Рэпер Vacio получил повестку в военкомат после «голой» вечеринки МК: надевший носок на «голую» вечеринку рэпер Vacio получил повестку в военкомат РИА «Новости»

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Рэперу Николаю Васильеву, выступающему под псевдонимом Vacio, вручили повестку в военкомат после участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор». Об этом он рассказал общественному деятелю Алексею Лобареву, который навестил рэпера в спецприемнике, сообщил «Московский комсомолец».

На декабрьской вечеринке Николай был голым и прикрывался только носком. Изначально к нему были прикреплены резинки, которые имитировали стринги, но их с молодого человека сорвал другой участник мероприятия.

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По словам Васильева, после ареста на 15 суток его доставили в военкомат, где он получил повестку на 9 января. Рэпер также утверждает, что позднее его привезли в полицию для профилактической беседы, но стали допрашивать по поводу мероприятия в «Мутаборе». После ряда наводящих вопросов Васильев якобы повторил непристойное слово, которым он оскорбил сорвавших резинки с его носка людей, за что рэпера вновь отвезли в суд. Лобарев отметил, что в день явки в военкомат Vacio будет в спецприемнике.

В декабре 25-летнего рэпера признали виновным в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, он получил 15 суток ареста и 200 тысяч рублей штрафа. Теперь ему грозит аналогичный срок ареста и штраф.