Эксклюзив 28 декабря 2023, 18:12 Настя Ивлеева просит народ дать ей второй шанс. Дадим? Обозреватель «360» Ракитский назвал предсказуемой реакцию на вечеринку Ивлеевой

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«Голая» вечеринка, организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, вызвала большой резонанс. Россияне раскритиковали участвовавших в ней артистов, и многие звезды уже публично извинились. О том, почему скандал со знаменитостями так взбудоражил страну и простят ли знаменитостям этот перформанс, порассуждал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — прямая речь.

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Высокие ценности и низкие поступки

Попробовать себя в роли судей, конечно, может быть делом приятным, но неблагодарным. Я не хочу сейчас скатываться до уровня какого-то моралиста и говорить, что «голая» вечеринка — это плохо (вы это и без меня знаете), не хочу распинаться про неподходящее время.

Странно, что когда-то такое время для таких мероприятий в принципе было. Раньше было можно с носком на причинном месте появляться в общественном месте, теперь нельзя. Теперь — традиционные ценности. А раньше их не было?

Почему именно сейчас такая реакция? Почему [Анастасия] Ивлеева, [Филипп] Киркоров, Лолита [Милявская] сегодня просят прощения, а вчера гордились бескрайним хайпом? Или такого не было? Было.

В наши дни много разговоров о традиционных ценностях — это логично и предсказуемо, поскольку они, ценности, становятся идеологемой, то есть главным государственным курсом национальной политики. Меняется не только мироустройство, но и «россиеустройство» тоже.

В стране с высокими ценностями низкие поступки не в почете — это логично и нормально, потому в реакции общественности (которая несколько педалирована, как ни крути) нет ничего удивительного.

Поедут в Донбасс

Что же касается артистов (в политологии таких людей принято называть лидерами общественного мнения), то кто-то из них станет козлом или козой отпущения. С остальными проведут профилактические беседы, и поедут ЛОМы в Донбасс давать концерты.

Только беда в том, что отправятся они туда не потому, что прониклись ценностями, а потому, что хотят обелить свое имя и показать, что они как бы с народом. Но где они были восемь лет? Уже десять.

Такая она, сложная политика, простыми словами.