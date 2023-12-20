20 декабря 2023, 22:40
Скоропостижную смерть Пухляша из клипов Little Big назвали неожиданной
Певица Кравец не увидела причин для ранней смерти танцора Дмитрия Красилова
Ушедший из жизни танцор Дмитрий Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, не увлекался запрещенными препаратами и давно привык находиться в своем весе. Поэтому его смерть стала неожиданной для всех, кто его знал. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявила приятельница артиста певица Алена Кравец.
Она подчеркнула, что обсуждения о причинах смерти Пухляша продолжаются уже несколько дней.
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«Внезапная смерть кажется странной. У Димы не было серьезных вредных привычек, которые бы могли привести к такому трагическому исходу. Знаете, бывает, некоторые звезды увлекаются „запрещенкой“, в результате умирают из-за проблем с сердцем. Но Дима всегда был далек от этого», — заявила певица.
Кравец добавила, что не видит причин в раннем уходе из жизни из-за лишнего веса. Она пояснила, что танцор уже много лет не прибавлял, но и не сбавлял килограммы и вполне научился с ними жить.
«Дима никогда не пил много — всегда знал свою меру. На многих мероприятиях он вообще не притрагивался к спиртному», — подчеркнула она, комментируя слухи, что Красило в свой последний день жизни вернулся нетрезвым.
Певица не исключила, что причиной мог стать сердечный приступ, вызванный стрессом. Она пояснила, что после съемки в клипе Little Big Красилов не смог удержаться на этом уровне. Он постоянно работал, записывал песни и снимался в клипах, но ничего не «взлетело».
«Из-за чего он сильно переживал. Я считаю, что проблемы с сердцем вызваны как раз стрессом» — подытожила певица.
Тело Дмитрия Красилова нашли в коридоре московской квартиры спустя сутки после его отъезда с работы из-за недомогания. СМИ уже выпустили несколько версий причин раннего ухода артиста из жизни. Среди них сердечная недостаточность, лишний вес и нарушение работы эндокринных желез. Официального заявления эти мнения пока не получили.
Прощание с Дмитрием Красиловым пройдет в ближайшую пятницу, 22 декабря, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Похоронят танцора в Алтайском крае, откуда он родом. Вопросом перевозки тела сейчас занимаются родственники.
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