Знаменитости 18 декабря 2023, 21:52 Стала известна возможная причина смерти Дмитрия Красилова «112»: проблемы с сердцем и лишний вес стали причиной смерти Дмитрия Красилова РИА «Новости»

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Проблемы с сердцем и лишний вес могли стать причиной смерти актера и танцора Дмитрия Красилова. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, 29-летний артист страдал из-за болезни сердца, вызванной лишним весом. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

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О смерти Дмитрия Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне артист почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого он перестал выходить на связь и не открывал дверь квартиры. В понедельник утром ее выломали сотрудники МЧС и обнаружили тело танцора без признаков жизни.

Ранее шоумен Николай Васильев рассказал «360», что общался с Дмитрием Красиловым чуть больше месяца назад на премии «Человек года». Тогда танцор был бодр, позитивен и полон творческих планов.

Дмитрий Красилов получил известность после участия в съемках в клипе на песню UNO группы Little Big. Обаятельный и неформатный танцор получил в народе прозвище «Пухляш».