Знаменитости 18 декабря 2023, 20:04 «Пухляш» из клипа Little Big умер в Москве Танцор Красилов из клипа Little Big умер в Москве Актер и танцор Дмитрий Красилов (Little Big) на премьере фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в кинотеатре «Октябрь». / РИА «Новости»

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Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов умер в Москве. Об этом сообщил источник «360».

«Обнаружили мертвым сегодня в своей квартире», — сказал он.

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По данным Telegram-канала «112», Красилов почувствовал себя плохо на работе 17 декабря. Танцор уехал домой, а потом совсем перестал выходить на связь.

В понедельник, 18 декабря, к молодому человеку приехал работодатель, однако дверь никто не открыл. В итоге ее выломали сотрудники МЧС. Тело артиста обнаружили без признаков жизни.

Точная причина смерти пока неизвестна, ее установят в результате предстоящей судмедэкспертизы. Некоторые источники уточняют, что у шоумена были проблемы с сердцем.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы LittleBig Uno. Ему было 29 лет.

Совсем недавно Дмитрий давал интервью «360» в программе «Тет-а-тет с Марусей».