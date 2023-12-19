Общество 19 декабря 2023, 13:20 Умер Пухляш из клипов Little Big. Чем запомнился Дмитрий Красилов Дмитрий Красилов говорил, что не проживет долго Телеканал «360»

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Ушел из жизни Дмитрий Красилов — танцор Пухляш, прославившийся после клипа группы LittleBig на песню Uno. Артист был участником многочисленных теле- и кинопроектов, вел тревел-шоу, в этом году выпустил несколько собственных музыкальных композиций. По словам друзей, он предчувствовал смерть, но продолжал работать на износ.

Что известно о смерти Дмитрия Красилова

Танцора, шоумена и актера Дмитрия Красилова 18 декабря нашли мертвым в его квартире на улице Академика Янгеля в Москве. На съемках в воскресенье, 17-го числа, он почувствовал себя плохо, уехал домой и перестал выходить на связь.

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На следующий день к артисту приехал его директор, но Красилов не открывал дверь. Когда ее вскрыли спасатели, они нашли тело 29-летнего артиста на полу в спальне. По предварительной версии, у танцовщика отказало сердце.

Артист знал о своих проблемах со здоровьем на фоне ожирения. Друзья Красилова вспоминали, что он был трудоголиком — очень много работал, мало спал и часто говорил: «Я знаю, что долго не проживу».

Кто такой Дмитрий Красилов: краткая биография

Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринск Алтайского края. В интервью Алене Жигаловой он вспоминал, что начал творческую карьеру еще в детском саду, выступая в фольклорном ансамбле «Лелюшки».

Именно это стало толчком для развития «сценической истории» будущего артиста: Дмитрий начал ходить на танцы и в театральную студию, занимался в художественной школе, учился играть на аккордеоне и играл в КВН.

Мою карьеру сделало мороженое за два рубля 50 копеек. Мама привела меня на кастинг на танцы. Ребят было очень много, мне стало скучно, и я говорю: «Все, пойдем домой, не надо мне это!» На что мама нашла идеальный аргумент: «Ты просто сейчас зайдешь туда, сделаешь, что попросит тетя, а на обратном пути я куплю тебе мороженое». И я сделал все ради этого! Дмитрий Красилов

Танцующий Пухляш из Little Big

Помимо классической хореографии, Красилов увлекался хип-хопом, джаз-фанком и другими стилями танцев. В 2016 году окончил Алтайский государственный институт культуры, получив дипломы актера и режиссера драматического театра и кино.

После этого Дмитрий сразу отправился пробовать ссилы на второй сезон телешоу «Танцы» на ТНТ.

Хотя Красилов успешно прошел кастинг, его выступление вырезали. Однако уже в 2018 году артист вернулся на четвертый сезон проекта, буквально покорил публику и жюри танцем в стиле Vogue. Но и тут дотянуть до финала не вышло.

Всероссийская популярность пришла к Красилову в 2020 году после клипа на песню Uno группы Little Big. Маленький танцор (его рост — чуть выше 160 сантиметров) в синем комбинезоне как минимум на 50% обеспечил популярность композиции.

Команда получила путевку на Евровидение, а артист — прозвище Пухляш и обожание публики.

Исполнить мечту детства и поехать на европейский песенный конкурс не вышло из-за пандемии коронавируса. Но Красилов стал настоящей звездой: у него брали интервью, звали на шоу, приглашали сниматься в рекламе, кинофильмах — все-таки Дмитрий был профессиональным актером — и музыкальных клипах.

Личная жизнь и о чем мечтал Пухляш

Красилов не скрывал, что одинок. После того как любимая девушка нашла другого мужчину и выгнала артиста из съемной квартиры (которую, кстати, он оплачивал), Дмитрий не завязывал долгих отношений.

Волна популярности сделала примечательного холостяка мечтой многих россиянок. По признанию артиста, они атаковали его посланиями в соцсетях и слали свои фотографии. Однако знакомиться через интернет Красилов не хотел.

Dmitry Golubovich / Global Look Press / Global Look Press

Артист признавался, что хочет семью: много детей (он даже уже решил, как назвать первенцев), любящую и любимую жену. Не важно, кем она работает, главное — чтобы разделяла его увлечения и взгляды на жизнь.

Я не гонюсь ни за красотой, ни за славой. Просто хочется, чтобы нам было комфортно вместе — и все. Чтобы просто сидеть молча на лавочке, держаться за руки и смотреть на закат. Это же классно, по-моему. Просто хочется, чтобы нам было кайфово, круто, классно вместе, без каких-то там историй. Дмитрий Красилов

Что говорил Красилов о своем здоровье и лишнем весе

Проблемы с лишним весом у Дмитрия были с детства. Но это не мешало ему быть звездой танцпола: именно мальчику в теле руководители танцевальной студии без колебаний отдавали сольные партии. Зал покоряли яркая внешность, природная пластика и безупречное исполнение артиста.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Красилов признавался, что в детстве страдал от травли и даже просил маму переехать в другой город. Лет с 11 он завел блокнот, куда записывал, сколько раз его обозвали «колобком» или «телепузиком».

Детство у меня было, как и у любого толстого мальчика, не очень-то приятным. Постоянные насмешки, никто никогда не верил, что толстый мальчик может что-то из себя представлять. «Жирный, как поезд пассажирный» — все эти насмешки с детства и вплоть до сегодняшнего момента еще идут. Дмитрий Красилов

Кстати, полнота, по словам Красилова, могла быть связана с тем, что ему кололи гормон роста: слишком уж маленьким он был по сравнению со сверстниками. Позже это лечение вызвало проблемы с щитовидной железой. Тем не менее лишний вес не стал преградой для карьеры танцора.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Скепсис, связанный с внешностью, всегда только подстегивал Дмитрия, становился мотивацией: «Ах, „Что может толстый?“? Сейчас я вам покажу!» Правда, иногда показывать приходилось кулаками, так что молодой человек получал выговоры от директора своей школы и имел несколько приводов в полицию.

Недавно мама нашла бланк от администрации города, где ее признали виновной в том, что она плохо воспитывает сына, что я дерусь. У меня всегда была тяжелая рука — и масса, и энергия. Дмитрий Красилов

Позже, когда Красилов стал известен, его пригласила телеведущая, врач-терапевт и кардиолог Елена Малышева на передачу об ожирении. Тема стала сюрпризом для артиста, а результаты исследований откровенно рассмешили. По его словам, тот факт, что у него печень в жиру, можно было заметить и без УЗИ.

Артист не скрывал, что готов похудеть ради хорошей роли, которая даст ему отойти от амплуа «добряка-толстяка». Среди потенциальных режиссеров он не стеснялся называть имена Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Однако играть на опережение не стремился и к концу жизни весил более 120 килограммов.

Чем занимался Дмитрий Красилов в последнее время

Красилов успел поработать с режиссерами Валерией Гай Германикой и Федором Бондарчуком. Он снимался в фильме «Вторжение», сериалах «Толя-робот», «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Заключение», «Ребра», «Стриптизеры» и «Добро пожаловать в семью», «Как я встретил вашу маму», «Зять» и «Бар „МоскваЧики“».

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Кроме того, артист участвовал в шоу «Форт Боярд» и «Фантастика». Также вел передачу о путешествиях «Поехали», где рассказывал о различных интересных местах России и особенностях местной кухни.

С 2023 года Красилов запел и выпустил несколько клипов на своем ютьюб-канале KrasiLOVE. Публика хорошо приняла новое начинание Пухляша: в интервью «Тет-а-тет с Марусей» он рассказывал, что композиции оценили даже те, кому был не близок такой музыкальный стиль.