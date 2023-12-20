Эксклюзив 20 декабря 2023, 17:02 Родственники решают вопрос. Где похоронят Пухляша из клипов Little Big Агент Дмитрия Красилова сообщил, что танцора похоронят в Алтайском крае Dimitriy Krasilov / Вконтакте

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Танцора и шоумена Дмитрия Красилова, прославившегося под прозвищем Пухляш, похоронят в родном регионе. Об этом сообщил «360» агент артиста Андрей.

Представитель Красилова сказал, что организацию траурных мероприятий пока не завершили. Родственники Красилова еще решают все связанные с этим вопросы, однако, по словам агента, уже известно, что похороны танцора пройдут в Алтайском крае, где он родился, а прощание — в Москве.

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«Прощание будет здесь, похороны будут на родине», — сообщил собеседник «360».

Тело Пухляша обнаружили в столичной квартире 18 декабря. Шоумену, известному многим по клипам группы Little Big, было 29 лет. Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем.

Певица Анна Калашникова сообщила «360», что виделась с танцовщиком незадолго до его смерти. По словам исполнительницы, артист казался веселым, вел себя активно и бодро.

После смерти Красилова друзья начали собирать деньги, чтобы помочь его матери. К процессу подключилась блогер и телеведущая Ида Галич.