18 марта 2024, 16:52
Ширвиндта проводили в последний путь аплодисментами
Церемония прощания с артистом Ширвиндтом в Москве завершилась
В московском Театре сатиры завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Известного деятеля культуры проводили в последний путь аплодисментами.
Перед присутствующими пронесли сперва портрет Ширвиндта в траурной рамке и венки, а затем закрытый гроб. После этого толпа двинулась на улицу. Порядок обеспечивали правоохранители.
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У Театра сатиры, где Ширвиндт трудился с 1970 года, еще до начала церемонии собралась толпа из желающих проститься с артистом. Его прах захоронят на Новодевичьем кладбище. С учетом последней воли Ширвиндта спектакль с его участием «Где мы?!..» уберут из репертуара.
Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. По предварительным данным, у него были проблемы с сердцем, в 2022 году у артиста диагностировали стенокардию.
В телеграмме с соболезнованиями родным Ширвиндта президент России Владимир Путин назвал его «легендой отечественного театра и кино», писал RT.
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