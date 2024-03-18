Общество 18 марта 2024, 16:26 Последнюю волю Александра Ширвиндта огласил Театр сатиры Театр сатиры исполнил последнюю волю Александра Ширвиндта РИА «Новости»

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Театр сатиры уберет из репертуара спектакль «Где мы?!..», в котором играл народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Такова была последняя воля артиста, сообщил сайт kp.ru.

«К сожалению, спектакля больше не будет. Не потому, что трудно представить кого-то вместо него, а потому что он так распорядился», — процитировало издание художественного руководителя театра Сергея Газарова.

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Александра Ширвиндта не стало 15 марта. Предположительно, он скончался из-за проблем с сердцем.

В понедельник, 18 марта, возле Театра сатиры собрались желающие проводить в последний путь артиста. Траурная церемония началась в 13:00.

Урну с прахом актера захоронят на Новодевичьем кладбище.