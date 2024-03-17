Знаменитости 17 марта 2024, 23:26 Стало известно, где захоронят урну с прахом Ширвиндта Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище РИА «Новости»

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Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили на сайте Театра сатиры, президентом которого был артист.

«Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича, о чем сообщат позднее», — добавили в пресс-службе культурного учреждения.

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Коллеги нородного артиста также пообещали оказать семье необходимую поддержку.

Прощание с актером состоится в театре в понедельник, 18 марта, в 12:00.

Александр Ширвиндт скончался в пятницу, 15 марта, в возрасте 89 лет. Через четыре месяца он должен был отметить юбилей в кругу близких и коллег. Предварительной причиной смерти артиста в СМИ назвали проблемы с сердцем.

Ранее сын актера Михаил опубликовал последнее видео с участием отца. В последнем ролике тот поделился воспоминаниями о фотографе Юрии Росте.