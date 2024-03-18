Знаменитости 18 марта 2024, 14:47 Желающие проститься с Ширвиндтом выстроились в очередь у Театра сатиры в Москве

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У Театра сатиры образовалась целая очередь из желающих проводить в последний путь народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Видео из зала, где провели прощание, оказалось в распоряжении «360».

Траурное мероприятие началось в 13:00. По данным «Известий», очередь у Концертного зала Чайковского выстроилась еще за полчаса до этого и растянулась до самого метро.

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Урну с прахом артиста захоронят на Новодевичьем кладбище.

Александр Ширвиндт умер 15 марта — по предварительным данным, причиной стали проблемы с сердцем. Артисту было 89 лет. В 2020 году он перенес ковид, на фоне которого развилась пневмония, а двумя годами позже у Ширвиндта диагностировали стенокардию.

Александр Ширвиндт работал в Театре сатиры с 1970 года, в течение 21 года являлся его худруком, затем стал президентом учреждения. Преподавал в Театральном институте имени Щукина. В кино особенно отметился ролями в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка».