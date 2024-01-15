Знаменитости 15 января 2024, 03:02 Российские звезды призвали Киркорова передать «корону» Алексею Воробьеву Киркоров решил признать поп-королем в РФ Алексея Воробьева после скандала РИА «Новости»

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На телеканале ТНТ вышла первая серия музыкального шоу «Конфетка», где исполнители переделывают странные и несуразные песни. Члены жюри восхитились выступлением Алексея Воробьева и призвали Филиппа Киркорова передать ему «корону» поп-короля. Все произошло после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой, сообщил сайт «Вокруг ТВ».

Воробьев переделал песню «Елка». Представители жюри высоко оценили выступление исполнителя.

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«Это будущий король, я вам говорю. Филипп, трепещи!» — заявил Гарик Мартиросян.

Тимур Родригез напомнил, как Киркоров уже передавал свою «корону» разным исполнителям, на что Марина Кравец пошутила, что королю сцены стоило бы вакцинироваться.

После участия Киркорова в «голой» вечеринке» его вырезали из новогодних огоньков и некоторых других проектов. Российское авторское общество (РАО) подало на исполнителя и клуб «Мутабор» в суд из-за песен, что играли в заведении во время скандального мероприятия.

Киркорова не пригласили на фестиваль «Жара Fest», который прошел в Дубае. При этом певец выступил там в ресторане с Михаилом Шуфутинским.