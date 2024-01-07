Знаменитости 07 января 2024, 02:27 Российские авторы подали в суд на «Мутабор» и Киркорова Российское авторское общество будет судиться с клубом «Мутабор» и Киркоровым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российское авторское общество (РАО) обратилось в суд с иском на владельцев ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые использовались в заведении во время «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в Москве. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, к ООО «Арт Центр», которое является владельцем клуба «Мутабор», подали иск на сумму в 537 тысяч рублей. Согласно предварительной информации, с ответчика хотят взыскать компенсацию за использование музыки, звучавшей в ходе скандального мероприятия в этом клубе.

Реклама

Помимо этого, РАО намерено взыскать через суд два миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова. Причина иска от авторского общества к артисту пока не озвучивалась.

Выступления Киркорова убрали изо всех новогодних программ, в том числе, из «Песни года», после его участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. В своем новогоднем обращении артист пожаловался на врагов к поклонникам. При это он добавил, что жизнь была бы неинтересной, если бы в ней все было спокойно.