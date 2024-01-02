Знаменитости 02 января 2024, 02:30 Киркорову нанесли страшный удар, вырезав его из новогодней «Песни года» МК: Киркорова вырезали из «Песни года» из-за «голой» вечеринки у Ивлеевой РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров столкнулся с новым ударом после того, как его вырезали изо всех новогодних эфиров и программ после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Киркорова вырезали из новогодней программы «Песня года» номер, в котором он выступил вместе с певицей Люсей Чеботиной. Также в эфир не пустили сцены, где артист спел с другими участниками концерта легендарную композицию «Песня остается с человеком».

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«Поп-короля в изначальном варианте часто показывали, так как он стоял по центру. Но из-за бойкота в срочном порядке пришлось его вырезать», — рассказал «МК» источник.

Телевизионщики переписали строчку песни, которую исполнял Киркоров. В окружении артиста отметили, что для него это стало сильным ударом. Именно выступление на «Песне года» он якобы считает главной наградой для певца.

Ранее сообщили, что впервые за последние 30 лет Филипп Киркоров не появится в новогодних шоу. Так, снятые в ноябре программы с его участием планировали или частично переснять, или просто вырезать сцены с ним. Речь шла о ежегодном «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска» и ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию».