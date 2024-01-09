Знаменитости 09 января 2024, 04:00 Киркорова после «голой» вечеринки не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае Киркоров не выступал на фестивале «Жара Fest» в Дубае из-за скандала РИА «Новости»

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В Дубае 6 и 7 января прошел фестиваль «Жара Fest», короля российской эстрады Филиппа Киркорова не пригласили в состав исполнителей. Новый формат концерта представил бизнесмен и певец Эмин Агаларов, выступающий как Emin.

Концерты проходили на территории отеля Jumeirah Beach. В состав звездных исполнителей вошли азербайджанские исполнители Jony и Bahh Tee, российские артисты рэпер Егор Крид, Стас Михайлов и группа «Дискотека Авария», а также украинская певица Ани Лорак. Цены на билеты начинались от 9300 рублей до 136,2 тысячи рублей.

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Филиппа Киркорова в качестве исполнителя на фестиваль не пригласили. Певец в этот момент был в Дубае, он впервые после «голой вечеринки» вышел на сцену в ресторане Chalet Berezka. Киркоров исполнил свои основные хиты и представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Во время концерта Киркоров признался в любви к России, несмотря на черную полосу.