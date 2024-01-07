Знаменитости 07 января 2024, 00:38 После позора на «голой вечеринке» Киркоров нашел концертное пристанище в Дубае Woman.ru: отмененный в России Киркоров поехал зарабатывать в Дубай РИА «Новости»

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Конец 2023 года оказался неудачным для Филиппа Киркорова. После посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой исполнителя вырезали из новогодних шоу и фильмов. Под вопросом и его российские концерты в 2024 году. Зато уже запланированы мероприятия в Дубае, сообщил сайт Woman.ru.

После «голой» вечеринки Киркоров поспешил извиниться, заявив, что зашел туда на несколько минут, а после оказался во всех СМИ. При этом костюм исполнитель подобрал исключительно по теме мероприятия. Киркоров красовался в сетчатых брюках и подобии кофты.

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Видимо, второй раз певец извиняться не планирует, да и на ближайшие дни у него уже есть планы: 6 и 7 января Киркоров проведет концерты в популярном у россиян дубайском ресторане Chalet Berezka. Там исполнитель выступит сольно и в дуэте с Михаилом Шуфутинским, с которым выпустил новую песню «Жара Дубая». Как отмечает издание, все билеты уже раскуплены.

Сам Киркоров, помимо извинения по поводу участия в вечеринке Ивлеевой, высокопарно прошелся по тем, кто его не поддержал. Он заявил, что 2023 год «многое расставил на свои места» и раскрыл исполнителю глаза на некоторых людей.