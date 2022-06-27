Родные и близкие простились с Юрием Шатуновым

Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым завершилась. Прощание и отпевание прошли в траурном зале Троекуровского кладбища.

Прощание и отпевание состоялись в закрытом режиме. Присутствовали родные и близкие умершего.

Похороны пройдут 28 июня. На кладбище доставят урну с прахом музыканта.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в карете скорой помощи в результате обширного инфаркта. Ему было всего 48 лет. У певца остались жена Светлана, сын и дочь.

В Сети появилось видео с последними минутами жизни Шатунова.

По данным СМИ, в последние два месяца певец отыграл 16 концертов, последний — в Подольске 20 июня. Благодаря простым, мелодичным и запоминающимся песням Шатунов остается знаменитым уже много лет. По мнению журналиста, музыкального критика Сергея Соседова, песни Шатунова будут охотно слушать и через 40 лет.

Юрий Шатунов работал в группе «Ласковый май» с 1986 по 1991 год. Одна из самых знаменитых песен коллектива — «Белые розы».