Видео с последними минутами жизни Юрия Шатунова появились в Сети

Последние минуты жизни певца Юрия Шатунова опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах записи видно, как солиста «Ласкового мая» выводят из автомобиля и заводят в здание больницы в селе Растуново.

Оттуда, по информации Shot, Шатунова на скорой повезли в больницу в Домодедово, которая находилась примерно в 20 минутах езды от этого села. Но певец умер по дороге. У него остановилось сердце.

На видео, которое опубликовал Shot, видно, что Шатунов почти не может стоять на ногах, ему помогают войти в больницу его приятели. Кто именно сопровождал артиста — неизвестно. Шатунову было 48 лет.

По информации Telegram-канала «112», за последние два месяца музыкант отыграл 16 концертов, последнее выступление было 20 июня в Подольске.