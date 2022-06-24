24 июня 2022, 15:54
Названа дата похорон певца Юрия Шатунова
ТАСС: Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня
Ушедшего из жизни бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова кремируют. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, урну с прахом исполнителя доставят на Троекуровское кладбище Москвы 28 июня. Там пройдет церемония захоронения.
«Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», — заявил источник.
Певец Юрий Шатунов скончался в ночь на четверг, 23 июня, в возрасте 48 лет. Как сообщил пресс-секретарь артиста, причиной стал обширный инфаркт.
Представитель артиста заявил, что Шатунов скончался в машине скорой помощи во время госпитализации.
Открытое прощание с артистом пройдет в воскресенье, 26 июня, в зале Троекуровского кладбища.