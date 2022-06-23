Группа «Ласковый май» стала популярна в перестройку, когда публике приелась советская эстрада. Однако поклонники будут слушать песни Юрия Шатунова еще по меньшей мере 30-40 лет, предупредил «360» журналист, шоумен, радиоведущий, музыкальный критик Сергей Соседов.

Феномен «Ласкового мая»

Вспоминая о популярности группы, говорят о феномене «Ласкового мая». Он, по словам Сергея Соседова, заключался в простых мелодичных песнях с моментально запоминающимся мотивом.

Сейчас таких песен никто не пишет — есть околомузыкальный материал, но не песни. А тогда писали песни, понятные, с простыми словами, про «белые розы, которые увядают на морозе». Было понятно, о чем поет «Ласковый май» и Юра Шатунов

Репертуар группы уходит корнями в традиции советской эстрады, к работам советских композиторов, в которых царили мелодия, понятные стихи и ясный посыл. Свою роль сыграл образ милого сироты из детдома и, конечно, эпоха — время перестройки.

Перестановка на эстраде

В 1987 году советским людям не хватало новизны на эстраде. Было не так много звезд, очень талантливых и больших артистов вроде Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Валерия Леонтьевна, Эдиты Пьехи, но они наскучили зрителю.

«Старая школа поднадоела и чувствовалось, что нужна какая-то перестановка на эстраде. Это стало возможным только с перестройкой, когда возникли Виктор Цой, группы „Комбинация“ и „Мираж“ с новой тематикой, звучанием и эстетикой. „Ласковый май“ — это все-таки дети перестройки. Не зря Разин представлял себя племянником Горбачева, это перестроечная история», — объяснил Сергей Соседов.

В эпоху новой России появилось много других артистов, но они пели по-другому. Эту музыку по-прежнему ценили, но она воспринималась уже как ретро, ведь в 90-е и 2000-е не писали в такой эстетике и стилистике.

Верные поклонники

Песни «Ласкового мая» слушают, хотя прошло столько лет. Однако ситуация может измениться, ведь многое зависит от настроя музыкальных менеджеров, режиссеров программ, которые организуют концерты и определяют, что прозвучит в эфире. Вопрос в том, будут ли они заказывать исполнение этих песен, просить современных артистов их исполнять. Кому-то песни Юрия Шатунова могут быть не по вкусу.

Все уходит, все забывается. Пока мы, современники, это помним, это с нами, это будет жить. Будут вспоминать, может быть, иногда, как вспоминают Изабеллу Юрьеву и Клавдию Шульженко, а может быть, и не будут

К тому же поклонники и поклонницы группы — ровесники Юрия Шатунова и немного моложе его. Они переживают середину жизни и еще несколько десятков лет будут помнить свою юность и детство, когда танцевали под «Ласковый май». Они будут слушать эти песни.

«Мы не знаем, как все пойдет. Еще 30-40 лет как минимум люди, конечно, будут помнить песни Юрия Шатунова», — заключил он.

Юрий Шатунов скончался от остановки сердца в ночь на 23 июня. Он работал в группе «Ласковый май» с 1986 по 1991 год. Одна из визитных карточек коллектива — песня «Белые розы».