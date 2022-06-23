Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Певец Юрий Шатунов, известный всем по работе в группе «Ласковый май», скончался. Об этом «360» сообщил менеджер артиста.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — заявил его пиар-менеджер.

По данным телеканала «Звезда», Шатунов умер в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, несколько лет провел в детском доме. Он получил всесоюзную популярность еще в подростковом возрасте, когда стал солистом группы «Ласковый май». Он работал в коллективе с 1986 по 1991 год. Одна из визитных карточек коллектива — песня «Белые розы».

После ухода из группы исполнитель уехал в Германию, где отучился на звукорежиссера. Также он начал свою сольную карьеру. Шатунов записал семь альбомов. Хитами стали песни «Седая ночь» и «Детство».

У Шатунова остались жена Светлана, дети — сын Дэннис и дочь Эстелла.