Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Ланового

Совсем недавно, 16 января, Путин поздравил Ланового с днем рождения. Российский лидер отметил, что артист всю жизнь служил искусству. Президент заявил, что многогранное творчество актера, его активное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, а также личный вклад в сохранение патриотических традиций достойны глубочайшего уважения.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни в больнице, где лечился от ковида. Его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали в начале января. Позже стало известно, что супруга идет на поправку и ее могут выписать из больницы. Состояние Ланового тоже не внушало врачам опасений. Однако Купченко решила остаться вместе с мужем. В четверг, 28 января, стало известно о том, что актеру стало хуже, его перевели в реанимацию.

Свои соболезнования близким Ланового также выразили омбудсмен Татьяна Москалькова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певица Надежда Бабкина.