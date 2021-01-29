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    29 января 2021, 10:10

    Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Ланового

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Василия Ланового. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
    Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Ланового

    Совсем недавно, 16 января, Путин поздравил Ланового с днем рождения. Российский лидер отметил, что артист всю жизнь служил искусству. Президент заявил, что многогранное творчество актера, его активное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, а также личный вклад в сохранение патриотических традиций достойны глубочайшего уважения.

    Лановой умер 28 января на 88-м году жизни в больнице, где лечился от ковида. Его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали в начале января. Позже стало известно, что супруга идет на поправку и ее могут выписать из больницы. Состояние Ланового тоже не внушало врачам опасений. Однако Купченко решила остаться вместе с мужем. В четверг, 28 января, стало известно о том, что актеру стало хуже, его перевели в реанимацию.

    Свои соболезнования близким Ланового также выразили омбудсмен Татьяна Москалькова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певица Надежда Бабкина.