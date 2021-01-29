Москалькова принесла соболезнования близким Ланового

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким Василия Ланового, который умер на 88-м году жизни. Омбудсмен подчеркнула, что его уход — это невосполнимая утрата.

«Это невосполнимая утрата. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!» — написала Москалькова в Instagram.

Она назвала Ланового великим актером, а также напомнила, что он был театральным педагогом и общественным деятелем.

Ранее соболезнования выразила народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. Она заявила, что русские театр и кино понесли «колоссальную потерю». По ее словам. Лановой был «настоящим рыцарем вахтанговской сцены», актером с огромным диапазоном и выдающимся человеком.

Василий Лановой скончался 28 января. В начале месяца он и его жена Ирина Купченко попали в больницу с ковидом. Изначально сообщалось, что у артиста 5% поражения легких и его жизни ничего не угрожает. Однако в четверг стало известно, что его состояние ухудшилось и он попал в реанимацию.