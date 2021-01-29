Главный аристократ Советского Союза. Василий Лановой создал образы, которые знают все

Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Он умер в больнице, где с начала января лежал с ковидом. Лановой был одним из самых востребованных и любимых зрителями актеров. Его роли разбирали на цитаты, а женщины млели от аристократичной красоты фаворита советской публики.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году поступил на факультет журналистики МГУ, но проучился там шесть месяцев. После этого он подал документы в Театральное училище имени Б. Щукина, которое в итоге и окончил. Его дебютом в кино стал фильм «Аттестат зрелости» (1954), а через два года он сыграл главную роль в картине «Павел Корчагин» (1956). Именно по этому фильму его знает большинство россиян.

Приплывший на «Алых парусах»

Одной из визитных карточек Ланового стала роль Артура Грея в «Алых парусах» (1961). В капитана корабля влюбилась юная Ассоль в исполнении Анастасии Вертинской. После этого фильма Василий Лановой стал мечтой всех девушек Советского Союза.

В фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» Лановой перевоплотился в красавца князя Анатоля Курагина, а еще в одной экранизации романа Льва Толстого — «Анна Каренина» (1967) — сыграл Алексея Вронского. Как вспоминал актер, эта роль далась ему очень тяжело. Родившись в простой крестьянской семье, ему нужно было изобразить потомственного аристократа.

Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого «Война и мир» Источник фото: РИА «Новости» / В. Уваров

Эпизодическую роль в «Полосатом рейсе» (1961) он называл одной из своих любимых. Его герой — отдыхающий молодой человек в шезлонге, который произнес всего одну фразу: «Красиво плывут — вон та группа в полосатых купальниках».

Это единственная роль артиста в комедии, ни к чему не обязывающая. «Там ошибиться было некогда!» — говорил актер. Его слова привела «Российская газета».

В киноистории Лановой мог навсегда остаться только благодаря одной работе — роли красного командира Ивана Вараввы, «офицера на все времена», из «Офицеров» (1971). Также он запомнился игрой в картинах «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Анна и Командор» (1974), «Дни Турбиных» (1976) и многих других. Всего актер сыграл более чем в 70 фильмах и телесериалах.

Один-единственный театр на всю жизнь

Спектакль по пьесе К. Гоцци «Принцесса Турандот». В роли Бараха — Гарри Дунц, в роли Калафа — Василий Лановой. Государственный академический театр имени Вахтангова. Источник фото: РИА «Новости» / Александр Макаров

Несмотря на успешную карьеру в кино, Лановой всегда активно играл в театре. Причем всю жизнь он был предан Государственному академическому театру имени Е. Вахтангова. Он поступил туда на службу в 1957 году и сыграл более 50 ролей, воплотив на сцене образы Уильяма Шекспира, Владимира Маяковского, Александра Пушкина, Джорджа Бернарда Шоу, Цезаря и других исторических личностей.

«Совершенно убежден, Василий Лановой — незаурядный, искренний и честный человек и артист, не обиженный талантом от Бога», — говорил о нем советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист Сергей Бондарчук.

Источник фото: РИА «Новости»

Свой 80-летний юбилей актер отметил на сцене любимого театра, сыграв в постановке «Посвящение Еве», которую показывали в 200-й раз.

Вся моя жизнь связана с Вахтанговским театром, и это самое большое счастье Василий Лановой актер.

«Я рад, что в свой юбилей выйду на прославленную вахтанговскую сцену», — сказал он тогда в беседе с РИА «Новости».

Одной из последних работ Ланового на сцене стал спектакль «Последние луны». Народный артист СССР был блестящим чтецом. Много лет он выступал в творческой программе, где читал стихи Александра Пушкина, Александра Блока, Анны Ахматовой.

Кроме того, Лановой был и талантливым педагогом. С 1985 года он преподавал на кафедре сценической речи в «Щуке».

Три любви Ланового

Василий Лановой был женат трижды. Впервые он связал себя узами брака еще в студенчестве. Тогда его избранницей стала актриса Татьяна Самойлова. Зрители ее помнят и любят по таким фильмам, как «Летят журавли» и «Анна Каренина». Их официальный союз продержался три года.

Вторая супруга Ланового — актриса Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и режиссер телевидения Татьяна Зяблова. Она трагически погибла в автокатастрофе в 1971 году.

В третий раз он женился на актрисе Ирине Купченко. У них родились сыновья Александр и Сергей. Последний умер в 2013 году от сердечного приступа.