Бабкина назвала смерть Ланового «колоссальной потерей» для русского театра и кино

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина высказалась о смерти народного артиста СССР Василия Ланового. По ее словам, мир потерял выдающего человека и «рыцаря вахтанговской сцены». Это «колоссальная потеря» для русской культуры.

«Не будет никакого преувеличения, если сказать, что русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семеновича Ланового», — заявила она на своей странице в Instagram.

Она назвала актера выдающимся человеком, легендарным артистом, «настоящем рыцарем вахтанговской сцены». Бабкина отметила, что Лановой был «блистательным романтическим героем». Он был способен играть огромный диапазон характеров: от Алексея Вронского в «Анне Карениной» до Леонида Шервинского в «Днях Турбиных».

Василия Ланового не стало 28 января. Он скончался на 88-м году жизни от ковида. Актер находился в больнице с начала января. В четверг стало известно, что его состояние ухудшилось, и он попал в реанимацию.

Лановой сыграл более 70 ролей в кино. Среди них — Артур Грей в «Алых парусах», Анатоль Курагин в «Войне и мире» и многие другие. Всю жизнь он проработал в одном театре — Государственном академическом имени Е. Вахтангова, где перевоплощался в Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Джорджа Бернарда Шоу, Цезаря и других исторических личностей.