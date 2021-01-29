Захарова назвала Ланового «отчаянно честным человеком»

Народный артист Василий Лановой, скончавшийся на 88-м году жизни, был «отчаянно честным человеком». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его образцом гражданского мужества.

Захарова посвятила Лановому пост в Facebook, где лаконично высказалась об умершем из-за СОVID-19 актере.

«Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества», — написала она.

В начале января Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом. COVID-19 заболела и его супруга Ирина Купченко.

Несколько дней назад состояние народного артиста ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. 28 января Лановой скончался. Память Василия Ланового в Москве могут увековечить памятной табличкой или мемориалом.

Зрителям артист запомнился образами Артура Грея, князя Анатоля Курагина, Алексея Вронского, Ивана Вараввы и другими ролями. За творческую жизнь Лановой сыграл более чем в 70 фильмах и телесериалах. А единственным театром в его жизни Театр имени Вахтангова.