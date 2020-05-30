    30 мая 2020, 15:07

    Пригожин объяснил, зачем артисты обратились за помощью к государству

    Алена Макаренко

    Российские артисты, которые подали заявление на получение выплат от государства, поступили правильно. Так считает продюсер Иосиф Пригожин, сообщила «Вечерняя Москва».
    Пригожин объяснил, зачем артисты обратились за помощью к государству

    Он лично платит налоги как индивидуальный предприниматель.

    «Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо», — объяснил продюсер.

    Уплата налогов позволяет артистам обратиться за помощью к государству во время пандемии коронавируса.

    «И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам», — заявил Пригожин.

    Он предложил создать фонд, который бы помогал знаменитостям в кризисных ситуациях.

    Кроме того, музыкальный продюсер раскритиковал последние веяния обсуждать чужой доход. По его словам, это «цирк-шапито».

    «И кто вообще решил, что Пригожин богатый, что он и так проживет, что у него денег куры не клюют?! Кому какая разница?» — добавил продюсер.

    Ранее некоторые отечественные артисты подали заявление на получение выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Одобрение на выплаты получили Дима Билан, Николай Басков, Регина Тодоренко.

    До этого Пригожин заявил о чудовищном положении артистов из-за пандемии коронавируса. Из-за этих слов разгорелся конфликт с Сергеем Шнуровым и Григорием Лепсом. Однако продюсер пояснил свое заявление: он беспокоится не о топ-30 звезд, а о тысячах артистов по всей России.