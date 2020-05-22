Пригожин заявил, что артисты нуждаются в поддержке во время пандемии

По его словам, «у многих сложилось такое впечатление, что артисты — жирующие люди, которые чувствуют себя лучше всех», «но на самом деле это не так».

«Когда артист становится брендом, он не работает один: его окружает огромное количество людей, от менеджеров и продюсеров до музыкантов, которые играют с исполнителем. Это огромная творческая команда 30-40 человек, где все кушать хотят», — уточнил Пригожин и добавил, что «несколько месяцев артист сможет поделиться средствами со своего гонорара, но ведь все средства заканчиваются».

Ранее Денис Никифоров, актер театра и кино, рассказал, как он проводит время во время самоизоляции и объяснил, чем она может быть полезна. По словам артиста, режим самоизоляции — это время для того, чтобы пробовать что-то новое или хорошо забытое старое. Он, например, начал записывать первые самопробы в кино. Также актер предположил, что после пандемии театры начнут снижать стоимость на билеты.